İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'ın seçim konvoyuna Vezirabad'da silahlı saldırı düzenlendi. Reuters'n yerel haber kanallarından aktardığına göre, İmran Han ayağından yaralandı. Han'ın konvoyunun, İslamabad'a gittiği sırada vurulduğu belirtildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, olayda 3 kişi de yaralandı.
Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Lahor’dan beraberindeki destekçileriyle başkente doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, dün Ghakar Mandi şehrine ulaştı.
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