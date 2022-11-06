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6 Kas 2022 15:10

Pakistan'da soyguncuların saldırısında 5 polis öldü

Pakistan'da soyguncuların saldırısında 5 polis öldü

Pakistan'da 150'nin üzerinde soyguncunun bir güvenlik noktasına saldırması sonucu 5 polis yaşamını yitirdi, 4'ü ise yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde 150'nin üzerinde soyguncunun güvenlik noktasına saldırması sonucu 5 polis hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, 150'den fazla soyguncu, Gotki bölgesindeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganların roket kullandıklarını söyledi. Yaşamını yitiren polislerin naaşları soyguncuların elinde bulunuyor.

Bölgeye çok sayıda ek güvenlik gücü gönderildi. Güvenlik yetkilileri, polisin kamu düzenini sağlamak için bölgeye gittiğini ve soyguncuların bu sebeple saldırı düzenlediklerini belirtiyor.

Kaynak: Sabah

News Code 1905708

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