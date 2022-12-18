Pakistan'da polis merkezine saldırı: 4 ölü

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Lakki Marwat bölgesinde bulunan Bargai Polis Merkezi'ne dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında yaşanan çatışmada İbrahim, Imran, Khairur Rahman ve Sabz Ali isimli 4 polis hayatını kaybetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine bağsağlığı diledi. Yaralı polislerin bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Alvi "terörizm kalıntılarını" tamamen ortadan kaldırma sözü verdi.

Hayber Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Mehmood Khan da saldırıyı kınayarak, konuyla ilgili rapor istedi. Yaralıların tedavisinde en iyi koşulların sağlandığını açıklayan Khan, “Olay son derece talihsiz. Şehitlerin fedakarlıkları boşa gitmeyecek” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA