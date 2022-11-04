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4 Kas 2022 15:51

İmran Han'ın partisi, ülke genelinde protesto kararı aldı

İmran Han'ın partisi, ülke genelinde protesto kararı aldı

Pakistan'da dün silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), ülke genelinde cuma namazının ardından protesto kararı aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, PTI, cuma namazından sonra Pakistan genelinde İmran Han’a yönelik saldırıyı protesto edecek.

Öte yandan, polis, Han'a saldıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti.

Saldırganın 46 mermi satın aldığını ve saldırıdan önce bir caminin çatısına çıkmak istediğini aktaran polis, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.

Soruşturmaya göre, saldırgan 9 milimetrelik tabanca kullandı. Saldırganın üzerinde 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi.

Olay yerinde ise 11 boş kovan bulundu. Bunlardan 9'unun tabanca, 2'sinin ise daha büyük bir silaha ait mermi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Euronews

News Code 1905670

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