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22 Ağu 2022 13:40

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han hakkında soruşturma başlatıldı

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han hakkında soruşturma başlatıldı

Pakistan polisi, Nisan ayında güven oylamasıyla görevden alınan eski başbakan İmran Han hakkında, "polisi ve yargı mensuplarını tehdit ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İmrah Han, iç politikada gerginliğin arttığı bir dönemde, Cumartesi günü yaptığı hükümet karşıtı konuşmada güvenlik güçleri ve yargı sistemi çalışanlarını tehdit etmekle suçlanıyor.

Polisin soruşturma başlatıldığına yönelik açıklamasının ardından destekçileri Han’ın evinin önünde toplandı, Han’ın tutuklanması durumunda “Başkent’i ele geçirme yemini" etti.

Nisan ayında muhaliflerine karşı haftalar süren mücadele sonrası nihayetinde güven oylamasıyla görevden alınan Han, o dönemden bu yana sıkça hükümeti ve orduyu eleştiren konuşmalar yapıyor.

Cumartesi günü yaptığı konuşmada da, kendisine çok yakın olduğu bilinen ve şu an “isyana teşvik” suçlamasıyla gözaltında olan danışmanlarından birinin işkence gördüğünü iddia etti.

İslamabad Emniyet Müdürü ve savcıyı gözaltı ve kötü muameleden dolayı “kınadığını” belirten Han, “Size karşı harekete geçeceğiz, hazır olun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1904308
https://tr.mehrnews.com/news/1904308/

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