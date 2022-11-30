Pakistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı

Polis Sözcüsü Abdul Hak, Kuetta şehrinin Baleli bölgesinde polisleri taşıyan araca yönelik düzenlenen intihar saldırısında 15'i polis 30'dan fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Pakistan Talibanı (TTP), Reuters'a gönderdiği kısa mesajla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Saldırı, örgütle İslamabad arasında 10 Mayıs'ta başlatılan ateşkesin 28 Kasım'da sona ermesinden kısa süre sonra meydana geldi.

Belucistan'ın Hoshab bölgesinde, dün çıkan çatışmada güvenlik güçleri 10 militanı öldürmüştü.

Patlamanın gerçekleştiği sırada, polis devriyeleri çocuk felci aşısı yapan bir sağlık ekibine koruma sağlıyordu.

Pakistan'daki radikal örgütler ve militanlar, aşılama çalışmalarının Batı'nın kendilerini gözetlemek için kullandığı bir araç olduğu inancıyla sık sık çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor.

Kaynak: Euronews