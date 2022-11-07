Ağrı'daki zincirleme kazada araçlar alev aldı: 7 ölü, 18 yaralı

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı, Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın, Tutak ilçe merkezinde karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi öldü, kazada 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Ulaşıma kapatılan Van-Ağrı kara yolunda, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ağrı Valisi Osman Varol, kaza yerinde incelemede bulundu.

AA