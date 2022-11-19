BM Gıda Görünümü raporu yayımlandı: İran'ın buğdat üretimi arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Görünümü 2022 raporu yayınlandı.

Kurumun son raporunda 2022'de İran'daki tahıl üretim miktarı 19 milyon ton olarak öngörülüyor. Bu yıl İran'ın tahıl üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16 arttı. FAO, İran'ın tahıl üretimini 2021 yılı için 16,8 milyon ton olarak tahmin etmişti.

İran'da tahıl üretiminin artmasının ardından bu ürünün ithalatı da gerildi. Böylece 2022'de İran'ın toplam tahıl ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak 18,3 milyon ton olmuştur.

FAO, İran'ın toplam tahıl rezervinin 2022 sonuna kadar 12,7 milyon ton olacağını tahmin ediyor. Bu kurumun beklentilerine göre, İran'ın tahıl rezervleri geçen yılki 10.3 milyon tona kıyasla bu yıl yüzde 23 büyüyecek. İran'ın 2022 yılında 12,7 milyon ton olan toplam tahıl rezervinin 8,5 milyon tonunun buğday olduğu tahmin ediliyor.

2022'de İran'ın buğday üretiminde yüzde 25'lik büyüme

BM Gıda Görünümü raporuna göre, 2022'de İran'daki buğday üretim miktarı 13 milyon ton olarak öngörülüyor. İran geçen yıl kuraklık nedeniyle 10.4 milyon ton buğday üretti. Bu sene İran için buğday üretiminde yüzde 25'lik büyüme tahmin ediliyor.

Buna göre İran'ın buğday ithalatı da bu yıl yüzde 37 oranında azaldı. İran geçen yıl 7.9 milyon ton buğday ithal ederken bu sene ithalat rakamı 5 milyon tona kadar geriledi.

Uluslararası kuruluş ayrıca 2022 yılı İran'ın mısır üretimini 1,3 milyon ton, arpa üretimini ise 3 milyon ton olarak tahmin etti ve bu rakam bir önceki yıla göre değişmedi. Yağlı tohumlar üretimi de 0,9 milyon ton seviyesinde ve bir önceki yıla göre değişim yaşanmadı.

İran'ın pirinç üretimi 300 bin ton arttı

Gıda Görünümü raporuna göre, 2022'de İran'ın pirinç üretimi arttı. Rapor, İran'ın pirinç üretiminin 2021'de 2 milyon ton; 2022 yılında ise yüzde 15 artışla 2,3 milyon ton olduğunu gösteriyor.

Yerli pirinç üretimdeki artışa rağmen iç talebi karşılamak adına pirinç ithalatı bu yıl yüzde 12 artarak 1,8 milyon tona ulaştı. Geçen yıl ülkeye 1,6 milyon ton pirinç girmişti.