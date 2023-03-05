İran’ın buğday üretimi 2022’de yüzde 28 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan yeni rapora göre, Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde buğday tedariki konusunda ciddi endişe yaratırken 2022 yılında dünya buğday üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 794 milyon tona ulaştı.

İran'ın buğday üretimi ise yüzde 28 oranında artarak 13 milyon tona yükseldi. FAO, İran'ı bu yıl dünyanın en büyük 13. buğday üreticisi olarak tanıttı.

FAO ayrıca İran'ın bu sene13 milyon ton buğday üreteceğini ve bunun 2022'ye kıyasla değişmeyeceğini tahmin etti.