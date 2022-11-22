  1. Spor
22 Kas 2022 11:40

The Guardian, Taremi'yi en iyi performans gösteren oyuncu olarak seçti

The Guardian, Taremi'yi en iyi performans gösteren oyuncu olarak seçti

The Guardian gazetesi yaınladığı bir haberde İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi 7 puanla İran- İngiltere maçının en iyi performans gösteren oyuncusu olarak seçti.

The Guardian gazetesi, İran-İngiltere maçında mücadele eden İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi 7 puanla milli takımda en iyi performans gösteren oyuncu olarak seçti.

B Grubu'nda yer alan İran Milli Futbol Takımı dün İngiltere ile karşı karşıya geldi. İran takımı Halifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maçı 6-2 kaybetti.

İran'ın gollerini 65. ve 90+13. (P) dakikada Mehdi Taremi atmıştı.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

İşte Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

News Code 1905987

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