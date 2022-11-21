İran takımının Dünya Kupası macerası bugün itibari ile başlıyor

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek.

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arayacak.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim olacak.

İran takımının Dünya Kupası kadrosu ise şu şekilde:

Alireza Beiranvand- Amir Abedzadeh- Hossein Hosseini- Payam Niazmand- Mejid Hosseini- Hossein Kanani- Morteza Pouraliganji- Milad Mohammadi- Ehsan Hajsafi- Ramin Rezaian- Abolfaz jalali- Said Ezatolahi- Ali Karimi- Ahmad Nourollahi- Rouzbeh Cheshmi- Vahid Amiri- Saman Ghoddos- Alireza Jahanbakhsh- Mehdi Torabi- Sardar Azmoun- Mehdi Taremi- Karim Ansarifard