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23 Kas 2022 14:48

İran, 2022 Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor

İran, 2022 Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. İran Milli Futbol Takımı ikinci maçında Cuma günü (25 Kasım) Galler ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nda yer alan İran Milli Futbol Takımı ikinci maçında Cuma günü (25 Kasım) Galler ile karşı karşıya gelecek.

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda gerçekeleşecek olacak maç TSİ 13.00'da başlıyor.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

İşte Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

News Code 1906025

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