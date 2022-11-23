İran, 2022 Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor

B Grubu'nda yer alan İran Milli Futbol Takımı ikinci maçında Cuma günü (25 Kasım) Galler ile karşı karşıya gelecek.

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda gerçekeleşecek olacak maç TSİ 13.00'da başlıyor.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

İşte Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana