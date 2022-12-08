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8 Ara 2022 15:53

Yunanistan'dan Türkiye'nin ''ansızın gereğini yaparız'' açıklamasına yanıt

Yunanistan'dan Türkiye'nin ''ansızın gereğini yaparız'' açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Bir gece ansızın gereğini yaparız' açıklamasına, Yunanistan’dan tepki geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını "tekrarlayan savaş tehditleri" olarak nitelendirdi.

Associated Press'in haberine göre, Yunanistan, "Türkiye'nin tekrarlayan savaş tehditlerinin kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ın Ege Adaları'na askeri tatbikat yapmasına “Yunanistan'ın ihlalinden vazgeçmesi gerekiyor. Ya bu konuda geri adım atar ve anlaşmaya uyar ya da gereğini yaparız" sözleriyle tepki göstermişti. 

Kaynak: Time Türk

News Code 1906328

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