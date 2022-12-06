ABD'den Yunanistan'a S-300 baskısı

Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden 1996'da temin ettiği Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi, şu anda Girit Adasında konuşlu durumda.

Geçtiğimiz aylarda, Türk F-16'sına radar kilidi atarak düşmanca tavır sergilenmesinin ardından yeniden gündeme gelen S-300 hakkında, Yunan muhalefetine yakın Efimerida ton Sintakton gazetesinden çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"Amerikalılar, Ukrayna savaşını S-300 için fırsat olarak görüyor"

ABD'nin, S-300 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya tahsis edilmesi yönünde baskı yaptığını öne süren gazete haberinde, "Sahip olduğumuz S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilip gönderilmemesi hususunda yoğun bir kulis yaşanıyor. Ukrayna'daki savaşı fırsat olarak gören ABD yönetimi, Atina'ya, Ukraynalıların S-300'leri nasıl kullanacaklarını bildiklerini gerekçe göstererek, bu silahların tedarik edilmesi için baskı yapıyor" denildi.

Yunan yetkililer "baskı" iddialarını yalanlamayıp Türkiye "tehdidine" işaret ettiler

Yunan yetkililer ise, Washington'dan geldiği ifade edilen bu baskıyı yalanlamasa da Türkiye'nin bir tehdit olduğuna ve Polonya'ya düşen S-300 füzesini işaret ederek, hava savunma sisteminin Yunanistan'da kalacağını ima etti:

"Bazı nedenler dolayı S-300'leri veremeyiz. Türkiye tarafından her gün bir yeni tehdidin gündeme gelmesi, bunların en başında geliyor. (Polonya'ya düşen S-300 füzesini kastederek) Ayrıca, S-300'ün sebebiyet verdiği son problemden sonra Kiev S-300 meselesini askıya aldı."

Kaynak: Aydınlık