Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı

Türk medyasına göre, Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş araç patlatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 1 sivil ve 8 polis 112 sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İki kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Olayın faili olduğu değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır. Geçmiş olsun."