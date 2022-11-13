İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 can kaybı, 81 yaralı

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

6 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları işe yaramayacaktır. Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak.

İstanbul Valiliğinden aldığımız bilgilere göre, 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Son bilgilere göre 53 vatandaşımız yaralandı."

5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" denildi.

Patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

TRT Haber