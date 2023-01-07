İran Kültür Bakanı, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti açılış programına katılmak üzere Moritanya'nın başkenti Nuakşot'a giden İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani ile bir araya geldi.

Görüşmede İsmaili, Nuakşot ziyareti ile ilgili olarak "İran, İslam dünyası ve Afrika ülkeleriyle kültürel işbirliğinin geliştirilmesine önem vermektedir. 2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti toplantısı sırasında İslam ülkelerinin kültür bakanlarıyla yapılan görüşmelerin İran ve İslam ülkeleri arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için iyi bir fırsattır" dedi.

Moritanya Cumhurbaşkanı el-Gazvani ise İran ile ilişkileri hakkında "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi önemli ve stratejik olacaktır." ifadesini kullandı.

Gazvani ayrıca Cumhurbaşkanı Reisi'nin kendisini Tahran'a devet ettiği için teşekkür etti.

Moritanya Kültür Bakanı Muhammed Veled Esveydat, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) tarafından alınan karara göre Nuakşot'un 2023 yılında İslam kültürünün başkenti olarak seçildiğini ifade etmişti.