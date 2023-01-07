Tunus'ta kriz: Ticaret Bakanı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı, herhangi bir gerekçe göstermeden yaptığı kısa açıklamada, 'Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Fadila Al-Rabihi bin Hamza'nın görevine son verildiğini' duyurdu.

Kasım 2021'de Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı olarak atanan Rabihi bin Hamza, Necla Buden hükümetinde Cumhurbaşkanı Said tarafından görevden alınan ilk bakan oldu.

Aynı şekilde Said, Haziran 2022'de atanan Safakes Valisi Fakher Al-Fahfah'ın da görevine son verdi.

Tunus'un orta doğusundaki bir milyon nüfusa sahip büyük sanayi şehri Safakes, 2021 yılından bu yana sokak ve kaldırımlarda biriken ve halk sağlığını tehdit eden atıklara karşı protesto gösterilerine sahne oldu.