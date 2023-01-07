  1. Dünya
  2. Afrika
7 Oca 2023 16:16

Tunus'ta kriz: Ticaret Bakanı görevden alındı

Tunus'ta kriz: Ticaret Bakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomik kriz ve güçlü siyasi bölünmeler ortasında Ticaret Bakanı'nı ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Safakes Valisini görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı, herhangi bir gerekçe göstermeden yaptığı kısa açıklamada, 'Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Fadila Al-Rabihi bin Hamza'nın görevine son verildiğini' duyurdu.

Kasım 2021'de Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı olarak atanan Rabihi bin Hamza, Necla Buden hükümetinde Cumhurbaşkanı Said tarafından görevden alınan ilk bakan oldu.

Aynı şekilde Said, Haziran 2022'de atanan Safakes Valisi Fakher Al-Fahfah'ın da görevine son verdi.

Tunus'un orta doğusundaki bir milyon nüfusa sahip büyük sanayi şehri Safakes, 2021 yılından bu yana sokak ve kaldırımlarda biriken ve halk sağlığını tehdit eden atıklara karşı protesto gösterilerine sahne oldu. 

News Code 1906879

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler