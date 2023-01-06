İran Kültür Bakanı Moritanya'da

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili başkanlığındai heyet Nuakşot'ta Moritanyalı yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan İsmaili Moritanya temasları kapsamında 2023 İslam Dünyası Kültür Başkenti açılış programına katılacak.

İsmaili aynı zamanda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, ülkenin bazı bakanları ve yabancı konuklarla bir araya gelecek.

Moritanya Kültür Bakanı Muhammed Veled Esveydat, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) tarafından alınan karara göre Nuakşot'un 2023 yılında İslam kültürünün başkenti olarak seçildiğini ifade etmişti.