Tahran'da İran-Türkiye Konsolosluk İstişare Toplantısı

İstişarelerde, iki ülke konsolosluk ilişkilerinin gündemindeki konular ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.

Toplantı ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, Türkiye-İran 19. dönem Konsolosluk İstişarelerini İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Bigdeli ile Tahran’da gerçekleştirdi. İstişarelerde iki ülke konsolosluk ilişkilerinin gündemindeki konular ve vatandaşlarımızı ilgilendiren hususlar ele alındı" denildi.

Yasin Ekrem Serim, Türkiye-İran 19. Dönem Konsolosluk İstişareleri vesilesiyle bugün İran’a bir ziyaret gerçekleştirdi.