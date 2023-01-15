Irak: İran ve Türkiye sınırına 6 bin polis konuşlandırıldı

Basın mensuparına açıklamalarda bulunan Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon içinde 6 bin polisin İran ve Türkiye sınırındaki gözetleme noktalarına yerleştirildiğini duyurdu.

Şemmeri, "Irak'ın sınırları kırmızı çizgidir ve sınırlarımızı kontrol etmeyi ihmal etmeyeceğiz." dedi.

Irak medyasına göre Bakan Şemmeri, söz konusu sınırın kontrolünün sağlanması için özel bütçe ayrıldığını ve sınıra kontrol noktaları, gözetleme kuleleri ile kameraların yerleştirilmesine başlandığını kaydetti.

Iraklı bakan ayrıca, Suriye sınırındaki sızmaları önlemek için de 65 kilometre uzunluğunda beton duvar örüleceğini, duvarın Şengal sınırından başlayacağını ifade etti.