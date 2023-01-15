Suriye-Türkiye sorunalarını çözmek için çabalarımızı sürdüreceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriyeli mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi Suriye'yi ziyaret etmeye davet ettiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye ile Türkiye'yi yakınlaştırmak ve sorunlarını çözmek için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da bu ziyaretin bölgedeki yeni gelişmelerin ve iki ülkenin başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin ve Siyonist rejimin sürekli çıkardığı zorlukların gölgesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Mikdad ayrıca Tahran'ın Şam'a desteğinin önemine değinerek, "Düşünün, Suriye'nin İran gibi müttefik bir ülkesi olmasaydı, o zaman ne olurdu?" ifadesini kullandı.