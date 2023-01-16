İran'dan Nepal'e taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Nepal'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Yayımlanan mesajda "Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nepal halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın Seti Nehri Vadisi yakınında düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaza nedeniyle yarın için Nepal'de "ulusal yas" ilan edildiği duyurulmuştu.
yorumunuz