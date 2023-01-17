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17 Oca 2023 09:08

İran'dan Güney Kore'ye sert tepki

İran'dan Güney Kore'ye sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kenani, "İran Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore Devlet Başkanı'nın iki komşu ve dost ülke olan İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler ile ilgili müdahaleci açıklamalarını takip etmektedir" dedi.

Kenani, "Bu Koreli yetkilinin ifadeleri, İran'ın BAE dahil Fars Körfezi ülkeleriyle olan tarihi ve dostane ilişkilerini ve bu alandaki çok olumlu gelişmeleri tam olarak bilmediğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Güney Kore liderinin İran-BAE ilişkileri hakkında yaptığı açıklamaların en az diplomatik geçerliliğe sahip olmadığını ve Tahran'ın Seul'den izahat beklediğini vurguladı.

News Code 1907089

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