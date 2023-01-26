Çin: Suriye’deki yabancı güçlerin yasadışı varlığına son verilmeli

Arap medyasında yer alan habere göre, Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, “Yabancı güçlerin Suriye’deki yasadışı varlığı ve yasadışı askeri operasyonları sona ermeli ve Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmelidir” dedi.

Çinli diplomat, uluslararası toplumu uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya, birleşik standartları benimsemeye, Suriye’deki tüm teröristlerle savaşmaya ve terörist güçleri siyasi olarak göz yummayı, güçlendirmeyi veya sömürmeyi bırakmaya çağırdı.

Dai, Çin’in Suriye’ye uygulanan tek taraflı zorlayıcı yaptırımların derhal ve tamamen kaldırılması talebini yineledi.

Son günlerde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD askerilerinin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırdığını ifade ederek, "ABD'nin Suriye'yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete düşüyoruz." demişti.