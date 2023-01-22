ABD'nin Al-Tanf Üssü'ne yapılan saldırıyı Iraklı bir brup üstlendi

Arap medyasına göre, son günlerde ABD’nin Suriye’deki Al-Tanf Askeri Üssü'ne düzenlenen İHA’lı saldırıyı Iraklı “Teşkil el-Varisin” grubu üstlendi.

Iraklı gruptan yapılan açıklamada, "Kimse eylemlerimizi durduramaz. Amerikan işgali karşısında ihmal ve diz çökme konusunda birçok kez uyarıda bulunduk. İşgalciyi sınır dışı etme çağrımızı dinlemeyenler, silahlarımızın önünde diz çökecektir” denildi.

ABD'nin Al-Tanf Üssüne İHA'lı Saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de Irak ve Ürdün sınırları yakınında bulunan Al-Tanf üssüne üç insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

20 mil karelik bir alanı kapsayan Al-Tanf Üssü yaklaşık 900 ABD askerine ev sahipliği yapıyor. Bu üs, Ürdün ve Irak sınırları yakınında yer aldığı için askeri açıdan önemli bir stratejik konuma sahiptir.

2016 yılında ABD tarafından kurulan askeri üste Washington’a bağlı teröristler de bulunmaktadır.