Panama: İran gemileri Panama Kanalı'ndan geçebilir

ABD'nin baskısını reddeden Panama yönetimi, İran Donanması'na ait gemilerin uluslararası yasalara uyduğu sürece Panama Kanalı'dan geçebileceğini açıkladı.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin haberine göre ABD, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Panama Kanalı'nı 20. yüzyılda inşa etti. İran'ın bu kanaldaki varlığı Amerika'yı kızdırıyor.

ABD'den "İran gemileri" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin “İran'ın Batı yarımküredeki denizcilik faaliyetlerini genişletme planlarını izlediğini” söyledi.

Patel, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “İran'ın Brezilya'ya ve Panama Kanalı'na savaş gemileri gönderdiğine dair haberler gördük. Durumu takip ediyoruz." dedi.

ABD’nin endişelerine rağmen İran gemileri Brezilya’ya yanaştı

Geçen hafta, iki İran askeri gemisinin Panama Kanalı'na gitmek üzere Brezilya'ya doğru yola çıktığı bildirildi. İran Donanması'nın Brezilya'ya ve oradan da Panama'ya donanma gemileri gönderdiği ifade edilmişti.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, geçtiğimiz Ocak ayının başlarında İran kuvvetlerinin bu yılın sonlarında Panama Kanalı’na varacağını bildirmişti.