İran savaş gemileri ABD'yi rahatsız etti

İran Donanması'na ait Dena fırkateyni ve Makran ikmal gemisinin dünya turunda Panama Kanalı'na girmeden önce ikmal yapmak için Brezilya'ya yanaşmıştı.

ABD'li senatör Ted Cruz, İran'a ait iki savaş gemisinin Brezilya'ya yaptığı ziyaretin ardından Brezilya'ya yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyerek ziyareti 'Amerikalıların emniyet ve güvenliğine yönelik doğrudan tehdit' olarak nitelendirdi.

Daha önce Panama yönetimi, İran Donanması'na ait gemilerin uluslararası yasalara uyduğu sürece Panama Kanalı'dan geçebileceğini açıklamıştı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, geçtiğimiz Ocak ayının başlarında İran kuvvetlerinin bu yılın sonlarında Panama Kanalı’na varacağını bildirmişti.