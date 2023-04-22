Müslüman liderlerinden Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik mesaji

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye gönderdikleri ayrı ayrı mesajlarda Ramazan Bayramı'nı İran halkıyla hükümetine tebrik etti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said, Ramazan Bayramı'nı Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve İran halkına tebrik etti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Umman Sultanı Heysem Bin Tarık Al Said, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye gönderdikleri ayrı ayrı mesajlarda Ramazan Bayramı'nı İran halkıyla hükümetine tebrik etti.
News Code 1908828
yorumunuz