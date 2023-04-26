İran: Nükleer müzakereler için Umman'dan teklif aldık

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Umman temaslarının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

İran-Umman ilişkilerine değinen Emir Abdullahiyan, “Enerji alanında Umman ile işbirliğinde büyük ilerlemeler kat ettik. Ticaret, ekonomi ve yatırım alanında olumlu gelişmeler yaşandı.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Umman temaslarında İran'ın uluslararası taşımacılık alanındaki jeopolitik konumunu görüştük. Umman'ı İran üzerinden Orta Asya'ya bağlayan Aşkabat transit anlaşmasını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah Umman Sultanı'nın ileride Tahran'a yapacağı ziyarete kadar inşallah ortak projeleri tamamlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

'Umman'dan teklif aldık'

Umman temaslarını değerlendiren Emir Abdullahiyan, Umman'ın İran'a uygulanan yaptırımları kaldırmak için yürütülen müzakereleri sonuca bağlamak istediğini belirterek, "Nükleer müzakereler için Umman'dan teklif aldık." açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile Ukrayna'daki son durum ve uluslararası meseleleri de görüştüğünü bildirdi.

Emir Abdullahiyan’ın Umman temasları

Emir Abdullahiyan bugün Umman Kraliyet Dairesi Bakanı General Sultan bin Muhammed el Numani ile görüştü.

Görüşmede, Tahran-Maskat ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları hakkında fikir alışverşinde bulunuldu.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için iki komşu ülkedeki mevcut kapasitelerin değerlendirilmesine vurgu yaptı.

Umman'ın Yemen barış süreci ile iligli yapıcı çalışmalarını memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, bunun bölgede barışın teisi edilmesine yol açacağını umduğunu dile getirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Umman'ın İran-Suudi Arabistan görüşmelerindeki rolüne işaret ederek, Umman'ın bölgesel diyalog sürecini kolaylaştırma çabasını takdir etti.

Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

Umman'ı ziyaret eden Emir Abdullahiyan, dün bu ülkenin başkenti Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ile bir araya geldi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer müzakerelerle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan ve Ensarullah Sözcüsü arasında Yemen görüşmesi

Emir Abdullahiyan dün Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile görüştü.

İran’ın Maskat Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, Yemen ablukasının kaldırılmasına ve kapsamlı bir ateşkes ile Yemenli gruplar arasında uzlaşmanın sağlanmasına yol açacak her türlü girişimi ve planı memnuniyetle karşılıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Yemen ve Suudi Arabistan arasında esir takası anlaşmasının hayata geçirilmesini de olumlu karşıladı.

Ensarullah Hareketi Sözcüsü de görüşmede İran'ın Yemen'e verdiği insani desteği takdir ederek, "Tüm Yemen halkının haklarını sağlayan bir anlaşmaya varana kadar direnmeye ve müzakere etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.