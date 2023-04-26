Emir Abdullahiyan ve Ensarullah Sözcüsü arasında Yemen görüşmesi

Umman temasları kapsamında Maskat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile görüştü.

İran’ın Maskat Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, Yemen ablukasının kaldırılmasına ve kapsamlı bir ateşkes ile Yemenli gruplar arasında uzlaşmanın sağlanmasına yol açacak her türlü girişimi ve planı memnuniyetle karşılıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Yemen ve Suudi Arabistan arasında esir takası anlaşmasının hayata geçirilmesini de olumlu karşıladı.

Ensarullah Hareketi Sözcüsü de görüşmede İran'ın Yemen'e verdiği insani desteği takdir ederek, "Tüm Yemen halkının haklarını sağlayan bir anlaşmaya varana kadar direnmeye ve müzakere etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.