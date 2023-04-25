İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Umman'da

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.

Emir Abdullahiyan ve beraberindeki diplomatik heyet havalimanında Ummanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, Maskat temasları kapsamında Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile bir araya gelecek.

Emir Abdullahiyan'ın Ummanlı mevkidaşı ile yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele alması bekleniyor.

İran ve Umman Dışişleri Bakanları en son 17 Nisan'da telefon görüşmesinde ikili ilişkileri konuşmuştu.