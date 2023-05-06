Hamas'tan Nuru Şems Kampı baskınına tepki

İslami Direniş Hareketi (Hamas), İzzeddin El-Kassam Tugayları üyeleri Hamza Cemil Haryuş (22) ve Samir Salah Eş-Şafii’nin bu sabah Tulkerem’e baskın düzenleyen işgal güçleri özel kuvvetleriyle girdikleri silahlı çatışmada şehit olduklarını duyurdu.

Hamas Hareketi, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Siyonist özel kuvvetlerin varlığını fark ederek çatışmaya giren ve işgal askerlerinden bazılarının yaralanmalarını sağlayan direniş kahramanlarını selamladı.

Bildiride, bu sabah Tulkerem’de akan şehit kanlarının işgale karşı devrimi alevlendireceği ifade edildi.

Hamas ayrıca işgal güçlerinin cinayetlerinin yoğunlaştığını ve Filistinli kanının akmaya devam ettiğini, Mescid-i Aksa’nın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, bu durumun da daima uyanık olmayı, Filistin halkını ve kutsal mekânlarını düşman saldırılarına karşı savunmak için tüm güçleri seferber etmeyi gerektirdiğini bildirdi.

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım da işgal güçlerinin Tulkerem’deki Nuru Şems Kampı’nda bu sabah işlediği cinayetin karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Filistin halkının ve direnişinin işgal güçlerinin cinayetine misillemede bulunacağını belirten Kasım, işgal hükümetinin benimsediği Nazi politikasıyla bölgede patlamaya yol açmakta kararlı göründüğüne işaret etti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi