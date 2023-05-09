Kerkük'te toplu mezar bulundu

Irak Güvenlik Medya Ağı'na göre, Kerkük'ün yakınlarında, IŞİD tarafından öldürülen 5 kişinin cesedinin yer aldığı bir toplu mezar bulundu.

Toplu mezardaki cenazelerin çıkarılmasına ve kimlik tespit çalışmalarına başlandı.

Irak medyası, bugün Sincar'da da bir toplu mezar bulunduğunu bildirdi.

Sincar Valisi Hayrı Ali, bu toplu mezarın Sincar şehir merkezinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıktığını ve BAE'li şirketinin durumu hemen polise ihbar ettiğini kaydetti.

Toplu mezarda bulunan 5 cenazenin Şii Müslümanlara ait olduğu öğrenildi.

IŞİD, hala Kerkük’ün yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde sık sık terör saldırıları gerçekleştiriyor.