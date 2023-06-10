Hakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Bakan Fidan, Libya’da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı” denildi.

Borrel ile konuştu

Fidan, ayrıca Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Bakan Fidan, ardından AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Borrell, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Milliyet