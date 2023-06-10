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10 Haz 2023 19:04

Peskov'dan Rusya'yı saldırganlıkla suçlayan Batı ülkelerie tepki

Peskov'dan Rusya'yı saldırganlıkla suçlayan Batı ülkelerie tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Rusya'ya yönelik saldırganlık suçlamalarının, Moskova'nın endişelerini dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabası olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya’ya yönelik saldırganlık suçlamalarının Moskova'nın endişelerini dinleme isteksizliğini gizleme çabası olduğunu ve Batı’nın bu tavrını sürdürmekte ısrar ettiğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, "Biliyorsunuz, Washington ve Avrupa başkentleri Rusya'yı bir tür saldırganlıkla suçluyor. Bu sadece endişelerimizi dinleme konusundaki isteksizliklerini gizleme çabasıdır” dedi.

Peskov, Rusya'nın yıllardır bu endişeleri dile getirdiğini vurgulayarak, "Bu, endişelerimizi gözönüne almayı düşünmediklerinin doğrudan bir kanıtıdır. Bu nedenle, her şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

News Code 1909776

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