Bekayi'den ABD'li başmüzakereci Witkoff'a: Kalenin yerini değiştirmeyin

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li müzakereci Steve Witkoff'un çelişkili tutumuna tepki gösterdi.

Bekayi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ''Futbolda kalenin yerini değiştirmek profesyonelce değil ve haksız bir harekettir. Ancak diplomaside, böyle bir hareket herhangi bir başlangıcı yıkıma sürükleyebilir. (ABD’de mantıklı müzakere sanatı anlayışından yoksun olan aşırılıkçılar da bunu savunuyor).'’ dedi.

Bekayi, ABD'li başmüzakereci Witkoff'a hitaben, ''ABD'lilerin çelişkili tutumları ciddiyet ve iyi niyet eksikliğinin göstergesi olarak değerlendirilir.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu temsilcisinin sergilediği davranış, ABD'deki bazı yetkililerin ve grupların Washington hükümetinin Amerikan halkı adına müzakere etmesini istemediğini ve aslında ülkenin belli bir grubun çıkarlarını temsil etmesini sağlamaya çalıştığını açıkça ortaya koyuyor. Bu grup, Amerikalıları 40 yıldan fazla bir süredir sömürmektedir. Dolayısıyla, müzakerelerde başarmak için İran hakkında sistematik olarak şeytani bir imaj çizen ve pratik eylemlere giden yolu engelleyen aktörlerin Amerikan dış politikası üzerindeki hakimiyetinden kurtarılması gerektiği anlaşılıyor.

Ayrıca Obama ile Trump hükümetini kıyaslayan Washington'daki aşırılıkçılar ve İran karşıtı lobiler, korku yaratmak, yanlış bilgi yaymak ve psikolojik taktiklerle müzakere sürecini rayından çıkarmaya çalışacaktır. Gündem yaratmak isteyen bu grupların Amerikan politikasını şekillendirmemesi için gerçekçi, adil, dengeli ve uygulanabilir bir anlaşmaya varmaya odaklanmak gerekiyor.

İran tarafı, ABD hükümetinin bu konudaki davranışlarını yakından izleyecek ve kendi hamlesini da Amerikalıların davranışlarına göre ayarlayacaktır.

