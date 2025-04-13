İran, ulusal çıkarlarını tamamen kapsayan bir paketle müzakerelere girdi

Dış politika uzmanı Seyyid Rıza Sadrulhüseyni, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler hakkında, “İran ile ABD arasında yapılan müzakerelerde birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Şu anda ABD; Kanada, Meksika, Panama gibi bazı ülkelerle çeşitli mali-idari taleplerde bulunuyor, ancak hiçbir zaman müzakere konusunu gündeme getirmiyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili olarak, İran’ın stratejik denge ve nüfuzu nedeniyle Amerikalılar mektup göndermek ve müzakereyi kabul etmek zorunda kaldılar. Bu durum, kesinlikle İran’ın ulusal çıkarları ve ulusal güvenliğini koruma yönünde müzakerelere olumlu etki yapacaktır” dedi.

Sadrulhüseyni, bu müzakerelerin, İran İslam Cumhuriyeti’nin şartlarının kabulüyle başladığını ve bu durumun İran’ın üstün konumda olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Dış politika uzmanı Sadrulhüseyni, iki buçuk saat süren müzakereler ve önümüzdeki hafta görüşmelerin devamı konusunda varılan mutabakatın, bu müzakere turunda bir ilerlemeye işaret ettiğini söyledi.

İran’ın, bu müzakere turuna ulusal çıkarlarını tamamen kapsayan bir paketle katıldığını ifade eden Sadrulhüseyni, geçmiş deneyimlerin birikimiyle bu turun başarılarının İran halkı ve bölge lehine olacağına inandığını belirtti.