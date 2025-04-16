Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Macaristan’a Netanyahu soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’deki savaş suçları nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan katil Netanyahu’nun Macaristan’da serbestçe dolaşmasına sessiz kalan Budapeşte hükümetini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

UCM tarafından yayınlanan resmi belgede, Netanyahu’nun 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Macaristan’da bulunduğu, ancak Macar yetkililerin, mahkemenin ilettiği "yakalama ve teslim" talebine uymadığı belirtildi.

UCM, 20 Mayıs 2024’te, Netanyahu hakkında “Filistin Devleti topraklarında işlenen suçlar” başlığı altında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu karar, İsrail'in Gazze’de binlerce sivili hedef aldığı sistematik saldırıların ardından gelmişti.

