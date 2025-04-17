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17 Nis 2025 10:20

Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti

Trump, Zelenskiy’e Patriot satmayı reddetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’nin 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma füze sistemlerini satın alma teklifini reddettiği belirtildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le diyaloğa duyduğu ilgi nedeniyle Vladimir Zelenskiy’nin 50 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemini alma teklifini reddetti.

Trump, “(Zelenskiy) Her zaman füze satın almak istiyor. Ancak, bir savaş başlattığınızda, o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Kendinizden 20 kat büyük bir düşmana karşı savaş başlatıp sonra da birilerinin size füze vereceğini bekleyemezsiniz” ifadesini kullandı.

Haberde, ABD liderinin bu kararında, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varılabilmesi için Moskova ile diyaloğun korunması ve güçlendirilmesi isteğinin etkili olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Sputnik

News ID 1926100

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