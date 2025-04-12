İranlı uzman: ABD iyi niyetini gösterirse doğrudan müzakere olabilir

Dış politika uzmanı Hasan Hanizade, İran ile ABD arasında henüz başlamamış olan müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hanizade, Amerika’nın geçmişte taahhütlerini yerine getirmemesine binaen, müzakerelerin ilerlemesine fazla umut bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Hani’zade, Mehr'e yaptığı röportajda, İran ile Amerika arasındaki dolaylı müzakerelere ve Amerika’nın görüşmeleri sonuçlandıramama geçmişine atıfta bulunarak şunları ifade etti:

“İran, Amerika’ya karşı bir dizi siyasi kötümserliğe sahiptir ve Trump dönemine ait kararlar ne şeffaf, ne mantıklı, ne de makul olduğundan, bir anlaşmaya varılması tamamen Amerika’nın iradesine bağlıdır.”

Hani’zade “İran, 2015 yılında nefes kesen bir dizi müzakereden sonra Kapsamlı Ortak Eylem Planı (OKEP) adı verilen önemli bir nükleer anlaşmaya varmış; bu anlaşmayı Amerika, İngiltere, Fransa, Çin ve Almanya gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üye 5 ülkesi imzalamıştır. Ne yazık ki, Trump ilk döneminde tek taraflı olarak OKEP Anlaşması’ndan çekildi ve İran’a karşı 1.800’den fazla yaptırım uyguladı.” dedi.

Uzman, Amerika’nın İran’a gönderdiği son mektubun, ülkenin uluslararası arenada iyi niyetini ispat etme amacı taşıdığını belirtti.

İranlı uzman “Eğer müzakereler süresince Amerika iyi niyet gösterirse, görüşmeler doğrudan olarak devam edebilir.” şeklinde konuştu.

Geçmişteki tecrübeleri hatırlatan Hanizade “Deneyim, Amerika’nın hiçbir uluslararası anlaşmaya bağlı kalmadığını kanıtladı; bunun da nedeni 2018 yılında OKEP Anlaşması’ndan tek taraflı olarak çekilmesidir,” açıklamasını yaptı.

Hanizade “Amerika öncelikle iyi niyetini, OKEP Anlaşması’na geri dönerek ve İran’a uygulanan 1.800 yaptırımın kaldırılmasını sağlayarak kanıtlamalıdır; ancak bu durumda müzakerelerin ilerlemesi mümkün olacaktır,” diye ekledi.

Dış politika uzmanı son larak şunları belirtti:

“Bu tecrübeler göz önüne alındığında, müzakerelerin ilerlemesine fazla umut bağlanmamalıdır, ancak İran ekibi müzakereleri sürdürmeye kararlıdır. Amerikalılar pek iyi niyetli değiller ve müzakerelerde İran’ın nükleer meselelerinin ötesinde başka konuları da gündeme getirmeyi planlıyorlar; bu durum İran için kabul edilebilir değildir. Şu an top Amerika’nın sahasında; beklenen somut adımların atılması gerekmektedir.”