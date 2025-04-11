Müzakerelerde ilkelerimizden geri adım atmayacağız

İran İslami Şura Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanlık Divanı Üyesi Bihnam Saidi, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler hakkında, “İran İslam Cumhuriyeti, müzakerelerde temel ilke ve tutumlarını izleyecektir ve halkımız emin olsun ki biz bu ilkelerden asla geri adım atmayacağız” dedi.

Saidi, İran yetkililerinin, her ülkeyle yapılacak müzakerelerde, onura ve milli çıkarlara öncelik verceğini vurguladı.

Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanlık Divanı Üyesi, “Barışçıl nükleer meseleler, savunma ve füze gücümüz İran’ın kırmızı çizgisidir ve bu alanlardaki haklarımızdan geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.



Saidi, “İran, defalarca nükleer silah peşinde olmadığını ilan etmiştir, ancak barışçıl nükleer enerji bizim kesin hakkımızdır ve hiçbir müzakerede bu hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” diye kaydetti.