Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dolaşım destek cihazına bağlı durumda olan Önder'in hayati riski devam ediyor. Önder'in ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu acil ameliyata alındı. Önder'in operasyonu 12 saatte tamamlandı. Hastaneden yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kızına tepki verdi

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Sağbaş şunları söyledi:

"Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."

Sırrı Süreyya Önder'e destek ziyaretleri

HaberTürk'e göre, yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'e destek ziyaretleri devam ediyor. Gün boyu süren yoğun ziyaret trafiğinde sanat, siyaset ve sivil toplum çevrelerinden çok sayıda isim hastaneye geldi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı ve heyeti, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP’li ilçe belediye başkanları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneye geldi.

Ahmet Mümtaz Taylan, Mahsun Kırmızıgül, Menderes Samancılar’ın aralarında yer aldığı sanatçılar, Eren Keskin ve çok sayıda hak örgütü temsilcisi, milletvekilleri, siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar da hastaneye ziyarette bulundu.