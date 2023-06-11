İran CAFA şampiyonasına katılacak

İran Milli Futbol Takımı, Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) dostluk turnuvasına katılmak için Kırgızistan'a gitti.
CAFA dostluk turnuvası 9-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
Turnuvaya iki grup halinde 7 takım katılacak.
Grup birincileri finalde karşılaşacak, ikinciler ise bronz madalya için yarışacak.
Turnuvada İran'ın yanı sıra Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Umman ve Afganistan'dan takımlar mücadele edecek.
B grubunda yer alan İran takımı Afganistan ve Kırgızistan ile karşı karşıya gelecek.
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