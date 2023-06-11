  1. Spor
11 Haz 2023 16:49

İran CAFA şampiyonasına katılacak

İran CAFA şampiyonasına katılacak

İran Milli Futbol Takımı, Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) dostluk turnuvasına katılmak için Kırgızistan'a gitti.

İran Milli Futbol Takımı, Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) dostluk turnuvasına katılmak için Kırgızistan'a gitti.

CAFA dostluk turnuvası 9-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Turnuvaya iki grup halinde 7 takım katılacak.

Grup birincileri finalde karşılaşacak, ikinciler ise bronz madalya için yarışacak.

Turnuvada İran'ın yanı sıra Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Umman ve Afganistan'dan takımlar mücadele edecek.

B grubunda yer alan İran takımı Afganistan ve Kırgızistan ile karşı karşıya gelecek.

News Code 1909798

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