  1. İran
17 Haz 2023 10:22

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir kişi şehit oldu

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir kişi şehit oldu

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde Devrim Muhafızları ile bölücü teröristler arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları güvenlik savuncusu güçlerden birisi şehit oldu.

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde dün gece Devrim Muhafızları ile bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Devrim Muhafızları güvenlik savuncusu güçlerden birisi şehit oldu.

News Code 1909898

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