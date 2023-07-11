İran'dan Kuzey Irak'taki teröristlere uyarı

Tümgeneral Bakıri, şu anda kara sınırlarda güvenlik durumunun geçmişe nazaran çok daha iyi seviyede olduğunu belirterek, “Bazı komşu ülkelerin sınıra yönelik sorumluluklarını ne yazık ki gerektiği gibi yerine getirmiyor. Irak'ın kuzeyinde sınırlarımızda istikrarsızlık yaratan bölücü terör grupları bulunuyor.” dedi.

Irak'a seslenen Tümgeneral Bakıri, “Bağdat hükümeti Eylül ayına kadar Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütlerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmezse teröristlere yönelik operasyonlarımızı kararlıkla devam ettireceğiz.” ifadesini kullandı.

Daha önce İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Tahran-Bağdat güvenlik anlaşmasına dair, “Irak tarafıyla sınırların kontrolü için bir anlaşmaya vardık. Irak ile sağlanan anlaşmada, bölücü terör örgütlerinin silahsızlandırılması ve askeri üslerden çıkarılması konusu yer alıyor.” demişti.