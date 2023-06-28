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28 Haz 2023 17:34

Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile görüşmeler halinde

Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile görüşmeler halinde

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Türk medyasına göre; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesinde bulunuldu.

27 yaşındaki futbolcu Joaquin Fernandez Moreno, Ağustos 2018 tarihinden itibaren Real Valladolid'de defans oyuncusu olarak oynamaya başlamıştı. Bu sezon 27'si La Liga olmak üzere 29 maçta oynayan Joaquin Fernandez'in bir gol sayısı yer alırken, kariyeri boyunca da La Liga'da 85 maçta forma giydi ve beş kez gol sevinci yaşadı.

News Code 1910121

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