Bahreyn İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinden memnun

Bahreyn milletvekili ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkan Yardımcısı Ahmed Sabah Al-Sallum bugün Tahran'da düzenlenen APA Bütçe ve Planlama Daimi Komitesi Toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, “APA Bütçe ve Planlama Daimi Komitesi Toplantısı meclisin asıl amacına yönelik yol haritasını belirleyen en önemli toplantılarından biridir.” dedi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinini de değerlendiren Al-Sallum, “Şu anda İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler en üst seviyede ve taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden memnunuz.” ifadesini kullandı.

Tahran ve Riyad, mart ayında Çin'in ara buluculuğunda ilişkileri düzeltme ve diplomatik temsilcilikleri yeniden faaliyete geçirme konusunda anlaşmıştı.