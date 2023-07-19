  1. Kültür
19 Tem 2023 10:59

Tahran Muharrem ayına hazırlanıyor

Tahran Muharrem ayına hazırlanıyor

Tahran'daki Valiasr Meydanı, Muharrem ayı münasebetiyle yeni resimle süslendi.

Hicri Kameri takvime göre bugün 1 Muharrem 1445 günüdür.

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Muharrem ayının gelmesi münasebetiyle yeni çizilmiş resim asıldı.

Bu resim "Gökyüzü senin türbenin yörüngesine dönüyor" temasıyla çizilmiştir.

News Code 1910506

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