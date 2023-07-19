Tahran Muharrem ayına hazırlanıyor

Hicri Kameri takvime göre bugün 1 Muharrem 1445 günüdür.
Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Muharrem ayının gelmesi münasebetiyle yeni çizilmiş resim asıldı.
Bu resim "Gökyüzü senin türbenin yörüngesine dönüyor" temasıyla çizilmiştir.
Tahran'daki Valiasr Meydanı, Muharrem ayı münasebetiyle yeni resimle süslendi.
Hicri Kameri takvime göre bugün 1 Muharrem 1445 günüdür.
Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Muharrem ayının gelmesi münasebetiyle yeni çizilmiş resim asıldı.
Bu resim "Gökyüzü senin türbenin yörüngesine dönüyor" temasıyla çizilmiştir.
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