Tel Aviv'de direniş eylemi: 1 Siyonist polis öldü

Son günlerde Batı Şeria'da işgalci askerler ve yerleşimciler tarafından iki gencin şehit edilmesine Filistinlilerden tepki geldi.

Siyonist İsrail polisi ve sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Tel Aviv'deki Montefiore Caddesi'nde düzenlenen eylemde ağır yaralanan 42 yaşındaki Chen Amir adlı bir güvenlik görevlisi öldü.

Bu bağlamda Filistinli kaynaklar, eylemcinin Cenin'in batısındaki Rummana kasabasından Kamel Mahmud Ebu Bekir olduğunu söyledi.

Filistinli direnişçi ise işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, bu eylemin "işgalci İsrail’in başta Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin halkına ve kutsal mekanlara karşı işlediği suçların karşılığı olduğunu" ifade etmişti.

Kasım, ''Yiğit direnişimiz işgali ve işgalcileri hedef almaya devam ediyor.'' demişti.